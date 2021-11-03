Футуролог Алексей Толкачёв рассказал, почему люди склоны верить в различные безумные теории, а также объяснил, как это формируется на гормональном уровне.

Об этом он рассказал в своём блоге.

«В любом обществе всегда будут люди, которые очень легко внушаемые и поддаются всему, чему угодно. Чем информация более шокирующая и чем она сильнее взрывает обычную картину мира, тем она более популярна у таких недалеких людей», - отметил Толкачёв.

По словам эксперта, всё это может происходить из-за биохимии человека, ведь многими нашими процессами и состояниями управляет гормональная система. По мнению футуролога, самая главная задача всей информационной матрицы – это вызвать у вас состояние шока, испуга и сыграть на ваших эмоциях.

«Именно эти состояния у человека являются наиболее сильными, приводят к выбросу гормонов и под влиянием этих гормонов люди очень активные. Теперь вы понимаете, почему так много сообщений о вышках 5G, глобальном заговоре и о том, что всех нас хотят чипировать», - подчеркнул Толкачёв.

По мнению эксперта, люди, которые свято верят в то, что они являются чуть ли не единственными просвещенными, имеют удивительный гормональный фон – их эмоциональная система является самовозбуждаемой. Как отметил футуролог, повлиять на сознание таких людей очень сложно, потому что их гормональная система сама подпитывает страсть к таким суждениям.

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