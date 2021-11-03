Политолог-международник, президент Первого международного фонда развития Украины Николай Волковский рассмотрел причины, по которым Китай и Россия решили бойкотировать саммит «Большой двадцатки».

Своё суждение эксперт высказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Известно, что до сих пор Путин не пропускал ни одного саммита «Большой двадцатки». А вот у КНР была иная позиция. Например, когда в июле её представитель не прилетел на саммит министров иностранных дел, то в Пекине это объясняли празднованием столетия основания КПК. А Си Цзиньпин с самого начала коронакризиса ни разу не покидал территорию Китая. Официальная позиция состоит в том, что при поездке для него возрастает риск заражения. Но это может быть и сигналом в сторону Запада: Китай и Россия объединяются против глобальной системы безопасности и глобальных сил», - предполагает гость программы.

Он также прокомментировал результаты этого саммита.

«Одна из главных итоговых идей саммита – популяризация вакцинации. Не случайно на саммите присутствовали представители различных организаций, которые занимаются вакцинацией и помогают в этом деле развивающимся странам», - отмечает Николай Волковский.

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Как сообщает Politeka, ранее он прокомментировал поездку Владимира Зеленского на Генеральную Ассамблею ООН.

Также Politeka сообщала, что Волковский высоко оценил итоги встречи украинского лидера с генеральный секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.