Представители Нацкорпуса сообщили, что прием заявок на участие во Всеукраинском литературном конкурсе имени Анатолия Лупиноса продлили до февраля 2022 года.

Об этом они рассказали на своем официальном сайте.

Как сообщается на сайте, этим летом Институт национального развития заявил о начале второго конкурса малых литературных форм имени Анатолия Лупиноса. «Сроки подачи произведений продлены и желающие принять участие могут посылать свои заявки до 05.02.2022 включительно», - отмечается в публикации.

Представители Нацкорпуса акцентируют внимание на том, что конкурс проводится в честь Анатолия Лупиноса, известного поэта-революционера.

Также на сайте представлен список номинаций, по которым будут выбирать победителей: поэзия – стихи и песенные тексты; проза – рассказы, новеллы и художественные очерки, то есть эссе; проза для юношества и детей – рассказы и сказки. В публикации подчеркивается, что на конкурс можно подавать только ранее неопубликованные произведения исключительно на украинском языке.

Главная же цель конкурса, рассказывает Нацкорпус, – создание новой протоукраинской литературной среды.

Как сообщала Politeka, Нацкорпус заявил, что Немичев будет защищать свои голоса и честные выборы для харьковчан.

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