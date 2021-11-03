Политтехнолог Андрей Кучер рассказал, есть ли предпосылки в Украине для отставки всего Кабинета Министров.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Предпосылки для отставки Кабмина есть. И эти разовые разговоры о том, что будут разовые изменения в Кабмине, по сути, это первый шаг к тому, что будет сменен Шмыгаль. Моя точка зрения такова, что Шмыгаль станет той разменной картой, на которую будет списан весь негатив. Сейчас отопительный сезон и начнутся всякого рода катаклизмы плюс проблемы с ковидом, а бизнес точно на это отреагирует. Что соответственно отразится на инфляции», - сказал он.

Кучер считает, что скорее всего будут и проблемы с социальными выплатами, поэтому весь этот негатив надо будет сменить. Это достаточно банальная технология слива премьер-министра, которая часто используется, подчеркнул он, но она в очередной раз сыграет для того, чтобы убрать негатив. На кого сменят премьера – огромнейший вопрос, сказал он, потому что премьер-министр должен быть послушным, а Шмыгаль в этом смысле очень благодарный кандидат.

«При назначении на должности министров я сторонник профессионализма, и если человек профессионал, то ему можно доверять. А если это проходимец и жулик, то его место в тюрьме, и тогда ни о какой политической команде мы говорить не можем. Нужно смотреть исключительно на то, что сделал на своем месте тот или иной министр. А это достаточно просто, если есть план действий, то он должен его выполнять. Если этот план нарушен либо не реализовывается, то тогда этот человек неэффективен. А вообще задача власти – показать эффективность своей команды», - резюмировал он.

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