Политтехнолог, эксперт Украинского Центра общественного развития Юрий Подорожний высказал своё мнение по поводу массового наплыва граждан на вакцинацию перед началом локдауна.

Комментарий эксперта был высказан в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Отношение к борьбе против коронавируса – это новый водораздел между украинцами. Мы ведь все тридцать лет нашей независимости только и делаем, что раскалываемся по тому или иному поводу. Один языковый вопрос чего стоит. Если власть не примет серьёзных мер, то все разделятся на сторонников и противников противоэпидемических мер. Власти нужно не дать оппозиции воспользоваться вопросом о вакцинации. Я имею в виду не нынешнюю оппозицию, а ту, которая ещё может появиться. Старая оппозиция уже нашла себе сторонников по вопросам языка или Конституции, а новой ещё только нужно будет их искать», - считает гость программы.

По его мнению, вакцинация – наиболее удобный вопрос для этого.

«Вопрос вакцинации может стать для власти очень серьёзной проблемой. Здравый смысл будет требовать дать людям вакцину, хотят они этого или нет. А оппозиции будет очень удобно играть на этом», - говорит Юрий Подорожний.

Как сообщает Politeka, ранее он заявил, что сейчас лидеры Евросоюза не готовы обсуждать принятие Украины в эту организацию.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Задорожного, выполнение требований ЕС пойдёт на пользу самой Украине вне зависимости от вступления в него.