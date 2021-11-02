Глава Харьковской ячейки Национального Корпуса Константин Немичев поделился своими впечатлениями от его первого участия в выборах на должность мэра Харькова и добавил, что у него украли голоса.

Об этом он рассказал в своем Telegram.

По словам Немичева, на выборах мэра Харькова у него украли более 2000 голосов, то есть как минимум 1%. «Наблюдатели зафиксировали фальсификацию подсчета голосов. Мы это просто так не оставим, потому что для меня дело чести отстоять уважение избирателей, уважение людей», - говорит он. Также Немичев добавляет, что они намерены обратиться в правоохранительные органы и обжаловать результаты голосования.

Как отмечает Немичев, внеочередные выборы мэра Харькова были его первым опытом. «Этот процесс оказался тяжелым и изнурительным, но мы продемонстрировали достойный результат», - утверждает он.

С другой стороны, отмечает Немичев, харьковчане показали низкую явку, что лично его огорчило, ведь он рассчитывал на большую заинтересованность в жизни города. Тем не менее, националист говорит, что не намерен прекращать строить политическую карьеру, а его команда обязательно проведет работу над ошибками и продолжит защищать интересы харьковчан. «Мы прошли этот путь достойно», – констатирует Константин Немичев.

Как сообщала Politeka, Нацкорпус заявил, что Немичев будет защищать свои голоса и честные выборы для харьковчан.

Также Politeka писала о том, что Билецкий прокомментировал выборы в округе 197.