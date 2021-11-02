Политтехнолог и эксперт Украинского Центра общественного развития Юрий Подорожний рассказал, что на сегодняшний день не существует партии "Слуга народа", в которую могут вступить люди.

Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”

“Сегодня партии “Слуга народа” не существует. С точки зрения юридической, имею в виду, где много первичных организаций, где люди в нее вступают. Вспомните о тех лифтах, о которых рассказывали. Никто сейчас это не вспоминает”, - сказал Юрий Подорожний.

Он отметил, что власть создала из Дмитрия Разумкова такой образ политика, который способен вести за собой массы.

“Когда только начинались разговоры о том, что Разумков может пойти в свободное плавание, а эти разговоры продолжались за год до всех этих событий, было даже мнение о том, что Разумков уйдет из команды, чтобы создать партию, которая затем соберет тех, кого растеряли "Слуги народа". Чтобы, так сказать, их в куче держать… Я бы сначала дождался, так ли они сделают”, - добавил Подорожний.

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https://youtu.be/xx4h-frFIZM