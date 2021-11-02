Международный астролог высшей категории, астрополиттехнолог Влад Росс объяснил, почему Козерогам не стоит надеяться на удачливую судьбу и нужно всю жизнь собственными усилиями добиваться своих целей.

Об этом он рассказал в своем блоге в YouTube.

«Козероги могут быть самые счастливые и успешные, даже могут быть миллиардерами. И очень настойчиво могут добиваться успеха в жизни, как Джефф Безос, но не покладая сил. Козерогам халявы никогда не дается, они все в жизни должны пробивать рогами своими, копытами, все время преследовать жизненную цель, добиваться результатов через «не могу», - рассказал Росс.

Он объяснил, что Козерогам ничего в жизни не дается просто так, поскольку ими управляет самая несчастная планета – Сатурн. По словам астролога, это планета большого несчастья, в древности всегда считалось, что Сатурн – самая несчастная планета, и именно она управляет Козерогом.

«А еще экзальтирует там Марс – планета ушибов, планета агрессии, поэтому Козероги должны все время в жизни пробивать дорогу сами, никакой протекции не ждите, все должны вы пробивать сами», - заявил Росс.

С одной стороны, говорит астролог, Козерогов можно назвать несчастными, а с другой – самими успешными в жизни, потому что из-за того, что им всегда нужно что-то предпринимать, они добиваются успехов. Поэтому Росс считает, что Козерог – это самый счастливый знак зодиака, который может сделать сам себя, self-made. Таким образом, отмечает астролог, представители этого знака зодиака могут достигать самых больших вершин.

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