Журналистка Любовь Завальнюк рассказала о непростой сложившейся ситуации на энергорынке Украины, которая граничит с кризисом в отопительном сезоне, а также о ее последствиях.

Об этом стало известно из программы «Суть событий» для канала Знай.ua .

Завальнюк привела в пример мнение эксперта Олега Попенко о том, что в ноябре без импорта мы обойдемся, и даже при нехватке угля власти могут централизованно выделить ТЭС определенные запасы газа и сжигать его. При этом, отмечает она, что будет в январе-феврале, когда может закончиться не только уголь, но и газ – вопрос открытый.

«Тогда могут действительно начаться веерные отключения, на первых порах бизнеса, а потом и населения. Все зависит от холодов. Как вариант, чтобы не пугать нас с вами веерными отключениями, будут по-тихому договориться с предприятиями об уменьшении потребления, то есть, чтобы сами отключались. Если это не поможет, будут плановые отключения, в первую очередь, бизнеса. Такая экономия ударит по всем, в первую очередь по экономике, и это скажется на нашей с вами жизни. А если начнутся еще и отключения электроэнергии, будет совсем туго», - считает Завальнюк.

Журналистка также напомнила, что бизнесу обещают повысить тарифы на электроэнергию до 4,5 гривен, и это соответственно потянет за собой повышения цен на фоне локдауна и повышения цены на газ.

«Если так пойдет и дальше, и ситуация с энергетическим кризисом в стране не разрешится в ноябре, то первые месяцы нового года для нас с вами будут очень сложными, и кто бы ни был у руля нам от этого легче не станет», - заявила Завальнюк.

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