Руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин заявил, что в Украине оказалось гораздо проще заключить в тюрьму ветеранов, чем назначить коллаборантам справедливое наказание.
Об этом он рассказал у себя в Telegram.
Жорин акцентирует на том, что меры пресечения для коллаборантов постоянно смягчают: хотя они и совершили преступление против государства, любые открытые против них уголовные производства разваливаются. «Чего удивляться, что Илью Киву никто не трогает даже в ответ на откровенные провокации», - отмечает он.
По мнению Жорина, все дело в том, что власть преследует цель скорее создать соответствующую картинку, чем действительно наказать предателей. «В отличие от ветеранов, таких как Сергей Величко и Дмитрий Кухарчук, – для их вины доказательства не нужны», - говорит он.
Следовательно, констатирует он, пророссийские политики за свои преступления не попали в тюрьму, а вот ветеранам российско-украинской войны пришлось подвергнуться репрессиям со стороны властей.
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Как сообщала Politeka, Жорин заявил, что Украине нужен закон против коллаборантов.
Также Politeka писала о том, что Билецкий прокомментировал выборы в округе 197.