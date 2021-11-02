Политический эксперт и экономический обозреватель Светлана Кушнир рассказала, как государство может помочь украинцам и что может повлиять на цены.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Мы наблюдаем картельные сговоры на рынках продуктов, нефтепродуктов, газа и вопрос тогда к Антимонопольному комитету, почему они не вмешиваются в это. Потому что на самом деле по украинскому законодательству штрафы, в случаи если доказано это картельное соглашение, достаточно серьезные, более 10% от общего товарооборота фирмы. Антимонопольный комитет по ряду секторов хотел такие штрафы наложить, но оказалось, что те предприниматели, которые должны были заплатить штрафы, оказались очень близко к Кабинету Министров», - рассказала она.

Кушнир сказала, что многие страны во время пандемии стали брать под контроль цены на основные виды продуктов, на жилищно-коммунальные услуги. Понимая, что в условиях ограниченной мобильности широких масс населения, которые не могут работать сидя на карантине, сообщила она, они должны получать определенную материальную или продуктовую поддержку от государства. В Украине, подчеркнула она, к сожалению, государство этого не сделало.

«Государство может заключать договора социального партнерства и либо же субсидировать из госбюджета определенную отрасль. Во всем мире за государственные контракты даже в отрасли производства продуктов промышленного масштаба идет борьба, а у нас этого нет. На сегодняшний день 77% промышленного зерна из Украины уже вывезено, потому что на всех продовольственных рынках цены выросли - это спрос на продовольствие. Если мы вывозим свое зерно, сахар, картошку, то встает вопрос, что будем есть мы», - резюмировала она.

Как сообщала Politeka, журналистка Катерина Котенкова рассказала, что тарифы будут расти, это, к сожалению, неизбежно.

Также Politeka сообщала, что Руслан Бизяев отметил, что цены на газ будут выравниваться независимо от изменения температурного режима.