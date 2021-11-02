Журналист и глава информационного агентства APnews Василий Апасов указал на факторы, которые, по его мнению, определили положение Владимира Зеленского в политике в 2019 году и сейчас.

Своё мнение он высказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Зеленский победил не потому, что он был хорошим, а потому что Порошенко был плохим. Но сейчас ситуация для него не настолько выигрышная. Сейчас у него и у Порошенко антирейтинги примерно одинаковы, и «хорошим» уже будет кто-то другой. Появится кто-то, кто объединит протестный электорат, и люди проголосуют за него, если он сможет их убедить. Тогда что-то изменится. Возможно, таким кандидатом станет Разумков, он недавно говорил, что вскоре будет презентовать новую политическую силу. И всем интересно посмотреть, с кем он будет это делать», - отмечает журналист.

По его словам, чёткая позиция Разумкова может многое изменить в украинской политике.

«На президентских выборах в любом случае кто-то поведёт за собой протестный электорат. Каким образом это будет сделано? У нас есть ещё два года, чтобы посмотреть», - считает Василий Апасов.

Как сообщает Politeka, ранее он прокомментировал политические перспективы Разумкова после отставки с поста спикера Верховной Рады.

Также Politeka сообщала, что Апасов назвал критерий, по которому нужно оценивать деятельность парламента.