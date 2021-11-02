Православный миссионер, священник Украинской Православной Церкви Александр Клименко снимает документальный проект об преподобного Феодора Острожского.

Как сообщает "Знай" с ссылкой на Центр информации УПЦ история про святого князя войдет в цикл «Небесная Украина» - серии видео о просветителей, которые достигли святости, духовных и культурных личностей в истории Украины, которые стали известны не только на родной земле, но и за ее пределами.

«Съемочная группа меняет одну локацию за другой, преодолевая тысячи километров, посещая необычные места Украины и за рубежом в поисках правды. Все это - чтобы понять, как один человек сумел прожить свою жизнь - князем, военным, государственным деятелем, принять монашество и стать святым. Как это удалось Феодору Острожскому? Ответом и станет этот фильм", - поделились создатели фильма.

В благотворительном фонде «Фавор», который открыл сбор средств на съемки, призвали поддержать создание православного фильма о святом князе.

«Жизнь таких личностей как преподобный Феодор Острожский является духовным и историческим примером для каждого из нас», - отметили в Фонде.

***Преподобный Феодор, князь Острожский происходил из рода святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси.

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Строил храмы и отстаивал Православие на Волыни.

В конце жизни князь Феодор принял монашество в Киево-Печерской лавре и великую схиму с именем Феодосий. Похоронен в Дальних пещерах Лавры, над его гробом происходили чудеса.

В конце XVI - начале XVII века князь Феодор Острожский был канонизирован.