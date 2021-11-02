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Совсем недавно Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины оказался в эпицентре грандиозного скандала. Руководство ведомства было уволеноиз-за многочисленных ошибок при оформлении списка лиц, которые попали под санкции СНБО.



Каким-то образом было допущено более ста «технических» ошибок при оформлении санкционных списков Совета нацбезопасности. То фамилии были написаны неправильно, то дата рождения "воров в законе" указана не совсем точно, то с гражданством ошиблись. Ситуацию в экстренном порядке бросились исправлять, однако очевидно, что такие ошибки позволили ускользнуть некоторым подсанкционным личностям.

Например, по информации источника в Нацполиции, сейчас в Украине находится некий бизнесмен международного масштаба Александр Свищев (Александр Свищев-Седой). Одиозная личность, бывший подельник Виктора Януковича, и человек, бизнес-интересы которого давно и прочно находятся в Украине.

На сегодняшний день Свищев скрывается от следствия и объявлен в международный розыск. Следственные органы РФ считают Свищева сторонником оппозиционного политика Вячеслава Мальцева, которого обвиняют по ряду террористических и экстремистских статей.



Суть дела заключается в том, что якобы «организация» Мальцева собиралась устроить пожар на Манежной площади, а Свищев, в свою очередь, якобы подготавливал поджоги административных зданий и уничтожение линий электропередач. Однако бизнесмен очень вовремя покинул территорию России и исчез в неизвестном направлении, пишет Golos.ua.





А вот тут и появляется информация, что Александр Свищев-Седой прячется в Украине. И неизвестно, благодаря ошибкам украинских правоохранителей или своим связям с Януковичем. И даже тот факт, что «крыша» в лице бывшего президента давно живет в Ростове, не мешает таким опасным гостям из России находиться в Украине и чувствовать себя комфортно.

Известно, что благодаря криминальной деятельности по «крышеванию» бизнеса и рэкету в 90-х годах в Москве Александр Свищев связан с донецким криминалитетом. И эта связь с годами только упрочнялась, что и поспособствовало укреплению на украинском рынке.

В 2010 году, при президентстве Виктора Януковича, Свищев получил возможность существенно влиять на департамент налогообложения подакцизных товаров налоговой администрации Украины. Благодаря этому он принимал активное участие в незаконных схемах разграбления государственного предприятия «Укрспирт».

Как сообщало антикоррупционное издание «СтопКор», бизнесмен вывозил неучтенный спирт с «Укрспирта» сначала в Россию, а позже - в Европу и оккупированный Крым. Также в последние годы в его послужном списке значится контрабанда сигарет из Беларуси в Россию под видом экспортных операций с Казахстаном.

С помощью своего старшего сына-политика бизнесмен в последние годы получил несколько масштабных подрядов на возведение объектов государственного значения. К ним, например, относятся строительство олимпийской керлинг-арены «Ледовый куб» в Сочи в 2012 году.

Также в копилку «достижений» можно добавить скандальное строительство «Московской канатной дороги» к чемпионату по футболу в 2018 году. В процессе строительства выяснилось, что проект канатной дороги так и не был утвержден в Главгосэкспертизе. Как объект повышенной опасности он должен был иметь его ещё на этапе формирования проектной документации.

В Совете депутатов муниципального округа Гагаринский заявили, что такой сложный и опасный объект, построенный без разрешительной документации, считается самостроем и подлежит сносу. Поэтому возникает актуальный вопрос- каким образом канатная дорога «нарисовалась» в таком месте?

Просто застройщиком выступала компания «Московские канатные дороги» бизнесмена Александра Свищева-Седого.

Биография этого предприимчивого человека туманна и окутана тайной. Дело в том, что нынешние уважаемые бизнесмены предпочитают не вспоминать о молодости и бурных девяностых. Поэтому пытаются всеми возможными способами скрыть этапы своего становления и первичного накопления капитала.

Поэтому Свищев занялся зачисткой интернета и обратился в суд с соответствующим иском. Он просил, в частности, обязать несколько изданий убрать материалы, «порочащие его имя». Суд прислушался к его аргументам.

Как следует из решения суда, Александру Свищеву не понравилось, что его назвали «одним из львовских криминальных авторитетов, родом из бурных 90-х. В криминальных кругах известен как Саша Седой».

И похоже, что помимо суда Свищев обращался к специалистам, потому что найти реальные факты о его деятельности в интернете крайне трудно.

По состоянию на 2020 год известно о 65 подконтрольных Александру Свищеву-Седому компаниях. География его бизнес-интересов распространяется на территории России, Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Узбекистана и др.