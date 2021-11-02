Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный - говорится на сайте ведомства, пишет znaj.ua.

Почти 800 миллионов гривен убытков предъявила Госэкоинспекция Еристовском горно-обогатительному комбинату за самовольный захват около 160 гектаров земель на Полтавщине для размещения отходов, образовавшихся в результате добычи полезных ископаемых. Нарушения были выявлены во время плановой проверки предприятия.

«Документы права собственности на участок у комбината отсутствовали, как и решения органов местного самоуправления о его передаче в собственность или пользование. Сейчас предприятию предъявлены убытки на общую сумму около 786 миллионов гривен. Если комбинат не оплатит их добровольно, Госэкоинспекция обратится в суд», - отметил Андрей Малеваный.

Он добавил, что с начала года более половины всех нарушений в сфере обращения с отходами были выявлены Госэкоинспекцией на промышленных объектах.

«Это размещение мусора на непредназначенных для этого участках, отсутствие систем защиты почв от загрязнения. При этом именно промышленные отходы содержат больше всего опасных веществ, которые могут просачиваться в водоносные горизонты и портить питьевую воду», - отметил Андрей Малеваный.

Поэтому Госэкоинспекция в прошлом году разработала проект изменений в методику расчета убытков за засорение и загрязнение земель.

"Документ вступил в силу в начале 2021 года и способствовал увеличению убытков, которые рассчитываются за упомянутые нарушения», - подчеркнул Андрей Малеванный.