Кандидат политических наук Ярослав Телешун поразмыслил над тем, к каким опасностям и рискам в сфере энергетики стоит готовиться Украине.

Об этом он рассказал в программе «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

Как говорит эксперт, чуть ли не самой первой угрозой Украине в сфере энергетики станет уже эта зима. «Цена, которая сейчас создалась для граждан, это частичное решение проблемы, потому что мы видим совсем другие цены на газовых рынках за кубометр газа. И понятно, что продавцы тем или иным образом не будут продавать газ в убыток себе», - объясняет он. В то же время Телешун отмечает, что эта ситуация опасна и для простых украинцев, и для государства в целом.

По его словам, будут использоваться определенные механизмы компенсации, которые смогут установить стоимость газа для населения, которую определило правительство. Гость программы утверждает, что это удастся установить, если изъять средства из бюджета, а это, со своей стороны, карман простых граждан. То есть, констатирует он, все расходы планируется возмещать из госбюджета.

С другой стороны, говорит Телешун, для компенсации власть может недофинансировать определенные сферы, но и это будет иметь свои последствия.

Также одним из самых больших вызовов для государства эксперт называет 2024 год, ведь стоит вопрос о существовании и функционировании украинской ГТС. Попутно он рассказывает о недавнем интервью посла Германии, где она ответила на вопрос об украинской ГТС и предложение президента Зеленского увеличить транзит газа при меньшей сумме для Германии и России. В частности, говорит Телешун, Берлин пообещал рассмотреть предложение. «Украине стоило бы подумать, что она будет делать после 2024 года. Когда рано или поздно газотранспортная система по тем или иным причинам может исчезнуть», - подчеркивает он.

В целом же гость программы утверждает, что Украине следует готовиться к стольким вызовам, угрозам и опасностям, что их перечисление заняло бы массу времени, а поиск ответов – еще больше.

Как сообщала Politeka, Телешун рассказал, что конечным плательщиком повышенной цены газа будет обычный гражданин.

Также Politeka писала о том, что Телешун рассказал, почему в Украине и мире импичмент президента почти невозможен для выполнения.