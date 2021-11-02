Медиаэксперт Лариса Дроздова прокомментировала ту роль, которую в современном украинском обществе играют Телеграм-каналы, а также государственную политику в отношении их.

Своё мнение она высказала в эфире программы «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Люди читают те Телеграм-каналы, которые хотят. Если это неправильные каналы – значит нет других, правильных, которые им бы всё рассказывали и объясняли. Это касается прежде всего вопроса вакцинации. Нужно, чтобы люди осознанно и ответственно относились к своему здоровью. И следует не закрывать те Телеграм-каналы, которые есть, а открывать другие, которые будут всё объяснять. И это касается не только Телеграма. Есть, например, государственный телеканал «Дом», но люди почему-то переключаются с него на другие каналы. Вот на чём нужно сфокусировать внимание: какую информацию мы подаём, как мы её подаём? И стоило бы создавать поменьше новых ведомств, которые, как мы видим, неэффективны», - считает эксперт.

Она также прокомментировала вероятность того, что украинская власть использует опыт власти российской, которая выкупает Телеграм-каналы у владельцев.

«Выкупать Телеграм-каналы – это и в Украине вполне реально. Через них можно подавать нужную информацию, но будет ли это интересно читателям? Не станут ли они отписываться от таких каналов?», - спрашивает Лариса Дроздова.

Как сообщает Politeka, ранее политолог Максим Джигун прокомментировал влияние телеканалов на украинское общество.

Также Politeka сообщала, что политический аналитик Николай Спиридонов высказался по поводу права олигархов владеть масс-медиа.