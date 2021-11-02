Медицинский эксперт, публицист, главный редактор сайта «Trigger» и журналист Анатолий Якименко поразмыслил над тем, действительно ли адекватная команда сейчас взялась за здравоохранение в Украине.

Об этом он рассказал в программе Мирославы Бобровской «Как на самом деле?».

Как отмечает эксперт, когда-то и подумать было нельзя, что во главе парламентского комитета по здравоохранению окажется фельдшер. В пример он приводит Радуцкого, являющегося хорошим бизнесменом, но при этом не возглавляющего комитет по экономическому развитию. «Точно так же нельзя было представить, что министром здравоохранения станет человек, который никогда не лечил пациентов. А у нас целая плеяда таких министров, начиная с Квиташвили», - констатирует Якименко.

Также он отмечает, что и главный санитар не возглавлял Минздрав, ведь у работы этого врача есть свои особенности, он не лечит пациентов, то есть не имеет опыта и вообще не понимает, как происходит лечебный процесс.

Следовательно, Якименко делает вывод, что команда, которая взялась за здравоохранение в Украине, недостаточно профессиональная. «И уж тем более мы никогда не могли представить, что министр здравоохранения будет подконтролен фельдшеру», - подчеркивает публицист.

Как сообщала Politeka, Якименко рассказал, как Украина борется с COVID-19.

Также Politeka писала о том, что Якименко рассказал, создает ли массовая вакцинация против коронавируса коллективный иммунитет.