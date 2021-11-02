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В Николаеве уже почти год продолжаются судебные разбирательства между местными жителями и глиноземным заводом.

В Николаевской области полицейские оказывают давление на членов организации "Стоп шлам, которые борются против Николаевского глиноземного завода (НГЗ), деятельность которого приводит к росту онкологических заболеваний и смертности среди населения региона.

По информации СМИ, Заводской районный суд Николаева принял решение удовлетворить иск потерпевших и выплатить им компенсацию. Однако завод начал атаку на людей, подав заявление в полиции о том, что иск "Стоп шлам в суд – это якобы мошенничество.

Полицейские отреагировали на заявление и начали ходить к потерпевшим домой, вызывать их на допросы и требовать отказаться от участия в иске, угрожая штрафами и даже тюрьмой. Через преследования потерпевших Государственное бюро расследований возбудило дело против полиции. И даже несмотря на реакцию ГБР, попытки давить на членов организации "Стоп шлам" продолжаются до сих пор.

Напомним, в Николаеве уже почти год продолжаются судебные разбирательства между местными жителями и глиноземным заводом. Люди пытаются отстоять свое право дышать воздухом без примеси химических элементов, которые пребывают в отходах производства МГЗ-красном шламе. Заводской районный суд Николаева принял решение удовлетворить иск потерпевших и выплатить им компенсацию. А в сентябре 2021 года Николаевский апелляционный суд начал рассмотрение "дела МГЗ", поскольку руководство завода не согласилось выплачивать компенсацию потерпевшим.

Через выброс красного шлама до 2019 года в районах, прилегающих к шламохранилищ, резко возросла смертность от рака. Так, в Витовском районе в течение 2011-19 годов количество умерших от рака ротоглотки увеличилось более чем втрое, количество умерших от заболеваний ротовой полости увеличилось на 259%. Всего по количеству смертей от рака в районе шламохранилищ МГЗ за 2011-19 годы увеличилось на 38,6%.