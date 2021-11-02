Медицинский эксперт и журналист Анатолий Якименко рассказал, что в норме на слизистой у человека могут быть любые вирусы, однако он может быть только носителем и не болеть.

Об этом он сказал в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

Анатолий Якименко рассказал, что в норме человек может быть как бактериеносителем, так и вирусоносителем.

“В норме на слизистой у человека могут быть любые вирусы, в том числе и патогенные. Возможны токсикогенные штаммы дифтерии, могут быть полиомиелита. Человек может быть носителем. Вирусоносительство может быть. Может быть менингококк. Может быть тот же коронавирус”, – сказал Якименко.

Он отметил, что в таком случае человек не болеет, но является носителем вируса.

“Большинство вирусных заболеваний, в том числе и полиомиелит, проходят в абортивной форме. Клинически незначимой. Люди даже не знают, что они болели. Являются носителями. Мы постоянно контактируем с этими вирусами. Более того, я вам хочу сказать, что вирусы, которые имеют аналогичные клинические последствия нейродефицита: параличи, парезы – их десятки. Но мы о них с вами не слышим”, – добавил эксперт.

Как сообщала Politeka, Анатолий Якименко заявил, что для создания искусственного коллективного иммунитета требуется завершенный цикл вакцинации.

Также Politeka сообщала, что Татьяна Пашкина заявила, что когда мы смотрим на зарплату в вакансиях госслужбы, то это грустно.