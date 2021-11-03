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Возможно многие уже и забыла про бизнесмена-беглеца, некогда приближенного к сыну экс-президента Украины Виктора Януковича, Сергея Курченко.

Несмотря на то, что в 2019 году Печерский суд города Киев освободил Курченко под залог, он продолжает через посредников принимать участие в поставках нефтепродуктов из Российской Федерации в Украину.

В далеком 2014 г. Курченко был назначен как главный ответственный за поставки энергоносителей в оккупированную часть Донбасса, через некоторое время он решил заработать на поставку нефтепродуктов с территории РФ в Украину.

После получения такой поддержки было зарегистрировано несколько компаний, которые начали поставки в Украину дизельного топлива и сжиженного газа с территории РФ, организованы Курченко с поддержкой ФСБ.

На сейчас известны следующие компании, которые помогают Курченко зарабатывать на поставках дизтоплива и сжиженного газа в Украину:

● ООО "Гран-при Ойл",

● ООО "Л2 Энерджи".

● Trade House Synergy, Dubai.

Именно эти компании руководствуются бывшими сотрудниками "Газ Украина 2009". Управление и штат указанных компаний был сформирован из бывших сотрудников "Газ Украина 2009". Основными управленцами и кураторами указанных компаний есть бывшие финансовые контролеры группы компаний Курченко Виктор Слободянник и Михаил Шелестов.

По итогам 2020 г. импортер поставил крупнейшим украинским трейдерам около 550 тыс. тонны ДТ (производства Волгоградского НПЗ) и 200 тыс. тонны сжиженного газа (производства Пермнефтеоргсинтез).

Недавно, 15 сентября 2021 года, Кабинет министров передал в управление НАК "Нафтогаз Украины" 49,9% акций ООО "Донецкоблгаз", владельцев которого связывают с беглым бизнесменом Сергеем Курченко, который находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны.

Таким образом, украинские чиновники до сих пор закупают дизельное топливо и сжиженный газ в Российской Федерации финансируя террористов на территории Донбасса.