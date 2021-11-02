Дочь певицы Оли Поляковой, по мнению многочисленных поклонников, растет копией знаменитой мамы. Кроме того, что она очень похожа на исполнительницу внешне, она пытается покорить шоу-бизнес и даже поет в рок-группе под названием «Швы».

Сейчас вместе с мамой она отдыхает в Италии и активно проводит время за дегустацией гастрономических шедевров и прогулками по местным достопримечательностям. В своем микроблоге Маша Полякова публикует интересные фотоотчеты о своих итальянских каникулах, передает Hyser.

Так, в одном из новых постов Полякова-младшая предстала в кадре в стильном наряде. Эффектности образу придала роскошная рыжая шевелюра и макияж с акцентом на глаза.

Восторженные комплименты от гостей страницы юной артистки не заставили себя ждать. Интернет-пользователи отметили, что Маша выглядит очень мило "без выпендрежа" и кривляний:

К слову, до этого девушка прокомментировала поведение хейтеров и завистников, которые с завидной регулярностью пишут ей негативные комментарии: "Меня удивляют завистливые люди с опущенной самооценкой, выставила я себя красивой и подержала девушек так подумайте или пройдите мимо если вам не нравится".

Она с возмутилась тому, как некоторые умудряются "высосать из пальца" тему для обсуждений более успешных людей. Но при этом совершенно не занимаются собственной самооценкой и саморазвитием. Стоит отметить, что ее знаменитая мама также часто защищает свое чадо перед обидчиками на просторах социальных сетей.