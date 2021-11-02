Кандидат от Национального Корпуса, который баллотировался в мэры Харькова, Константин Немичев заявил, что при подсчете избирательных бюллетеней у него были украдены голоса.
Об этом сообщили в Телеграме Национального Корпуса.
«Единый кандидат от проукраинских сил Константин Немичев требует расследовать факты фальсификаций на выборах Харьковского городского главы и пересчет всех голосов», - говорится в публикации.
Руководитель центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин прокомментировал эту ситуацию и отметил, что по результатам Константин Немичев получил более 5% голосов и это, по мнению Жорина, является неплохим результатом.
«Константин Немичев будет защищать свои голоса и честные выборы для харьковчан. Ждем представителей СМИ и общественность под городской ТИК (площадь Героев Небесной Сотни, 19) сегодня, в 17:00», - говорится в публикации.
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В публикации говорится, что независимые наблюдатели обнародовали факты фальсификаций при подсчете голосов. По мнению представителей Национального Корпуса, у Немичева и других кандидатов на пост мэра Харькова голоса были украдены.
Как сообщала Politeka, Владислав Соболевский рассказал, как в представлении Нацкорпуса должна выглядеть украинская армия.
Также Politeka публиковала заявление Жорина: Мы должны вести уверенную и агрессивную политику, иначе так и не вернем свои территории.