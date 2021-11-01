Первый заместитель министра МВД Евгений Енин дал пространный комментарий, относительно последних заявлений народного депутата Скороход.

Об этом пишет Знай.юа.

"Органы Национальной полиции заинтересованы в объективном и беспристрастном расследовании бывшего нардепа Полякова. Нами проведено достаточно большое количество оперативно-следственных мероприятий, около 20 экспертиз и более 10 допросов всех тех, кто общались с Поляковым в последние часы его жизни», - заявил первый заместитель.

Енин сообщил, что Скороход вызвали на допрос во второй раз и попросил не ждать месяца, чтобы давать показания. Также замминистра продемонстрировал, копии допроса Скороход, которые были осуществлены»в тот же день после смерти Полякова". И сообщил, что полиция планирует обнародовать хронологию последних часов жизни Полякова.

"С учетом характера этих последних заявлений, Национальная полиция обнародует более детальное заявление, чуть ли не с хронометражем последних часов жизни господина Полякова. И если говорить о возможной версии убийства, хотел бы лишь напомнить, что последние часы господин Поляков провел с известными следствию людьми, один из таких людей является, напомню, по крайней мере до последнего времени считался, официальным помощником народного депутата, которая была сожительницей господина Полякова", - заявил Енин.

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