Кандидат наук по социальным коммуникациям, доцент кафедры военной журналистики Военного института КНУ Александр Курбан рассмотрел вопрос о том, можно ли назвать Харьков пророссийским городом и следует ли ждать от него сепаратистских действий.

Свой комментарий он высказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Безусловно, доля влияния России в Харькове очень высокая. «Русский мир» имеет в Харькове более глубокие корни, чем во всей остальной Украине. Это один из трёх украинских регионов, где есть реальная опасность возникновения сепаратистских движений (два другие – это Херсон и Одесса). Но Харьков умеет сдерживаться, и для него на первом месте стоят экономические вопросы, а не политические. Он не будет, очертя голову, кидаться во всякие сепаратистские авантюры. Там живут прагматичные люди, которые помнят, как они в 2014 году поиграли в сепаратизм, и у них не получилось», - говорит гость программы.

По его мнению, харьковчане стремятся улучшить своё положение внутри Украины.

«В Харькове понимают, что всегда будут иметь свой хлеб с маслом, а если договорятся с властью – то и с икоркой», - уверен Александр Курбан.

Как сообщает Politeka, ранее стали известны результаты первых экзит-поллов на выборах городского головы Харькова.

Также Politeka сообщала подробности того, как на этих выборах обеспечивается спокойствие и правопорядок.



