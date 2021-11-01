Политолог Александр Кочетков рассказал, почему Европа язвительно отреагировала на использование нами «Байрактара», а также объяснил, почему сейчас внешняя политика стран ЕС становится прозрачной.
Об этом он рассказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».
«Энергетический кризис при всех угрозах, которые он несет, позитивен, потому что он проявляет, кто есть кто. Экономический кризис, который переживает не только Украина, но и вся Европа, и выросшая зависимость от энергоносителей из России, заставляет занимать более прозрачную позицию», - отметил Кочетков.
По мнению эксперта, нынешняя кризисная ситуация в Европе выводит многие страны на чистую воду, что даёт возможность нашему правительству определить, на кого можно опираться, а на кого нет.
«США призывают предоставлять нам оружие и сами предоставляют: правильно, не просто «ля-ля-ля» языком. США недавно пригнали к нам реальное вооружение и призывают остальных сделать точно также. Четкая и понятная позиция», - сказал Кочетков.
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По словам политолога, Европа сейчас проседает перед Россией и её позиция ближе к РФ, чем к нам, что и привело к резким реакциям на наше использование «Байрактара» на Донбассе.
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