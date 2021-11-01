Предприниматель и депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Олег Семинский прокомментировал ситуацию с электроэнергией в стране и угрозу веерных отключений.
Его слова прозвучали в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».
«У нас сейчас планируется отключение от российской электросети. Но ситуация с электричеством сейчас очень сложная. Дело в том, что из-за энергетической политики государства были приостановлены атомные энергоблоки. А их в Украине 15, и они могут обеспечить 70 процентов потребности страны в электричестве. К тому же именно эта электроэнергия – самая дешёвая и безопасная. Но население вынуждено платить за свет совершенно другую цену. И вот мы оказались перед выбором между «лампочкой Путина» и «лампочкой Лукашенко». Но моя позиция такова, что абсолютного отключения от российской энергосистемы быть не должно. Техногенные катастрофы никто не отменял – ни в Украине, ни в Беларуси, ни в России. Поэтому нельзя полностью исключать возможность импорта электричества из соседних стран», - считает депутат.
Он также заверил, что веерных отключений электроэнергии нынешней зимой опасаться не стоит.
«Исходя из того, что делает Министерство топлива и энергетики, можно сказать, что веерных отключений не будет. Будут использоваться другие методы», - говорит Олег Семинский.
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Как сообщает Politeka, ранее в «Укрэнерго» заявляли, что 60 процентов энергоблоков государственных ТЭС не работают из-за нехватки угля.
Также Politeka сообщала, что, по данным Минэнерго, поставки угля на ТЭС ДТЭК в октябре выросли на 17 процентов.