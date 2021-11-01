Основатель Компьютерной Академии «Шаг», доктор педагогических наук Дмитрий Корчевский рассказал о том, чем украинское общество отличается от западного.

Об этом он рассказал в программе Тараса Загороднего «Знай наших!».

По его мнению, оно более закрыто и не готово поддерживать новаторство.

«Есть множество примеров выходцев из Украины, которые изменили реальность во всем мире. Я знаю много предпринимателей, которые уехали в Силиконовую долину и сейчас там более, чем успешны. Они уезжают из нашей страны, потому что инфраструктура для создания мировых стартапов там лучше», - отмечает он.

Есть надежда, что ситуация изменится и в Украине, продолжает Корчевский.

«Благодаря Министерству цифровых трансформаций мы все-таки тоже меняем реальность и создаем условия для того, чтобы инкорпорировались стартапы и у нас. Есть еще и ментальные препятствия. В Америке все построено на колаборации. Там все готовы тебе помочь, молодой предприниматель получает огромную поддержку индустрии и общества. Там есть понятие «социальная ответственность», буквально каждый человек считает своим долгом отдать часть себя, своих знаний обществу. У нас общество немного закрыто, мы не колаборируемся, еще наша хата пока скраю. Хотя уже ест изменения, компании объединяются, чтобы решить проблему, например, с кадрами», - говорит Корчевский.

Что сдерживало компании, высшие учебные заведения от того, чтобы давать хорошие кадры в индустрию? Просто не было преподавателей.

«Преподаватели в вузах гораздо меньше получают. Более того, если вырастает хороший преподаватель, раньше компании не стеснялись переманивать его к себе. Каждая компания в душе думает, что само ее присутствие на рынке уже делает одолжение учебным заведениям, учебные заведения должны быть счастливы, что их выпускники работают в нашей компании. Так было раньше. Сейчас ситуация меняется. Компании понимают, что необходимо что-то делать, чтобы кадры, которые могут готовить специалистов, оставались в учебных заведениях. Мы обсуждаем фонды поддержки преподавателей, создаем активности, которые позволяют учебным заведениям быть лучше», - заключает ученый.

Ранее Politeka писала, что Дмитрий Корчевский рассказал, как цифровой мир влияет на образ жизни людей.

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