Нутрициолог Ксения Чамлай рассказала, чем полезны и вредны соковые диеты и как правильно подойти к применению таких диет с пользой для своего организма.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Главное» на канале «MY.UA» с ведущей Татьяной Резвин.

«Любая диета применяется только по показаниям, а соковую диету по показаниям врачи не назначают. Это дань моде и можно как угодно это назвать, но соковая диета не является той диетой, которая вас действительно вылечит. От ожирения есть определенная диета и часть какого-то периода в ней может быть применена соковая терапия. Но она не идет в чистом виде», - подчеркнула она.

Чамлай сказала, что важно понимать, когда вы пьете соки и какая именно комбинация фруктов и овощей будет в этих смузи и соках. Натощак не рекомендуют вообще пить никакие соки, сообщила она, а людям склонным к диабету второго типа нельзя пить соки из винограда и ананаса. Потому что виноград очень калорийный, акцентировала она, и глюкозы там больше, чем в остальных фруктах. Если вы хотите два дня посидеть на соках для ощущения легкости, считает она, то делайте это под наблюдением врача.

«Найдите диетолога, эндокринолога и специалиста, который вам скажет как правильно нужно употреблять соки. Что натощак не надо их пить, а сначала надо выпить воды или пол чашки чая, а потом выпить сок. Специалист назначит вам комбинацию и скажет, что пить надо не только фруктовые соки. А овощные соки лучше и туда нужно добавлять оливковое масло. И есть очень много нюансов, которые вы должны будете учесть и проконтролировать, если вы не хотите подорвать свое здоровье», - резюмировала она.

Как сообщала Politeka, со слов Чамлай, что вода, которая попадает к нам в организм, должна поступать только в чистом виде.

Также Politeka ранее Чамлай рассказывала, что витамина С гораздо больше в зеленых листьях и в шпинате, нежели в апельсинах и лимонах.



