Народный депутат Олег Семинский рассказал, что сейчас в Украине возникла проблема с нехваткой угля, однако “Центрэнерго” уже ведет переговоры с Казахстаном, который готов поставить критически важные объемы.

Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24”.

“Есть такая проблема с нехваткой угля. Буквально на сегодняшний день это уже отметка менее 600 тысяч тонн. Когда в принципе Украина заходила в хорошие времена не менее 5 млн тонн угля, а также в последние годы было не менее 3 млн тонн угля. Почему так сложилось, потому что вследствие кризиса неплатежей в том числе “Центрэнерго” не мог закупить своевременно уголь”, - сказал Олег Семинский.

Он отметил, что также нехватка угля возникла в результате COVID-19 и энергетического кризиса в Китае.

“Мне известно, что “Центрэнерго” ведет переговоры с Казахстаном. Тоже неплохой уголь, и Казахстан готов отгрузить, сейчас уже завершают переговоры… По 100 долларов угля”, - добавил Семинский.

По его словам, Украине не следует ожидать энергетического кризиса, поскольку из Казахстана поставят критически важные объемы угля.

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