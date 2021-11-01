Госэкоинспекция направила претензию Чао «АК «Киевводоканал» по возмещению более чем 24 миллионов гривен убытков, причиненных окружающей среде в результате забора вод из артезианских скважин без специального разрешения.

"Такая сумма ущерба была рассчитана в результате внеплановой проверки, которая проводилась на предприятии еще в начале октября. Тогда инспекторы выявили ряд нарушений. Среди них - забор подземных вод из артезианских скважин без специального разрешения на пользование недрами. Предприятие исчерпало около 18,6 миллиона кубометров воды. Такое хаотичное водопользование без разрешительных документов приводит к истощению подземных водоносных горизонтов, и как следствие – усилению дефицита ресурса», - заявил Андрей Малеванный, пишет Znaj.ua.

Он добавил, что ЧАО «АК «Киевводоканал» в течение месяца может возместить сумму убытков добровольно. В случае отказа – Госэкоинспекция будет обращаться в суд.

Кроме того, 29 октября Госэкоинспекция начала еще одну проверку предприятия - по поручению Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.