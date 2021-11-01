В Трускавце президент Владимир Зеленский задал вопрос: “Почему замедленная земельная реформа?”. Этот вопрос будет риторическим, пока земельная реформа не станет реформой в общественно-позитивном понимании, а не в интересах кучки лиц.

Что же такое земельная реформа? Есть ли документ, который бы освещал ее сущность, цель, задачи, методологию, функции, инструменты? Нет, нет ни одного документа! Нет ни одной научной работы, которая бы освещал цель земельной реформы, ее задачи, методологию, функции, инструменты и плановые мероприятия. Нет ни одного нормативного документа, который бы определял государственную политику и утверждал государственную программу по реализации земельной реформы, пишет Kievvlast.

Вместо этого государственные горе деятели представляют земельную реформу определенными сомнительными достижениями, в которых есть как можно быстрее продать землю, и нет того, как увеличить в разы прибыль от Земли. Где в этой земельной реформе люди?

Президента жестко подставили. Поэтому и неудивительно, что у него появился вопрос о том, почему замедлена земельная реформа. На самом деле, реформа не замедлена, ее просто нет, как и достижений от нее. Да и не будет.

Земельная реформа за своей целью должна обеспечивать рост доходов существующих собственников земли, улучшения их социально-экономического состояния и членов их семей, восстановление и развитие сельского хозяйства и экономики страны в целом. А пока что 6 миллионов владельцев земли и члены их семей не почувствовали и не могут почувствовать положительного влияния от такого реформирования.

Конечно, когда мы говорим о росте доходов, то не имеем в виду продажу земли – имеется в виду значительное увеличение ежегодного дохода владельца земли от своего права владеть и пользоваться землей.

Главными политико-экономическими и общественно-экономическими проблемами земельных отношений является концентрация земли в одних руках” – она рождает и будет рождать негативные процессы в стране.

Сейчас форма земельных отношений в Украине представлена на 90% арендными отношениями. Эта ситуация соответствует арендной концентрации земли. Арендные отношения не удовлетворяют владельцев земли с точки зрения размера арендной платы как дохода от земли, сроком аренды и условиями договоров пользования землей, что навязанные арендаторами и действующим законодательством.

Кроме того, арендная концентрация земли уже привела к уничтожению животноводства и переработки на селе, а вместе с этим не стало и работы.

При арендных отношениях те же самые более 6 миллионов собственников земли имеют хоть и несправедливую, но прибыль в качестве арендной платы за землю. Прибыль от земли также получают арендаторы земли, но он в несколько раз больше, чем весь доход от земли более 6 миллионов владельцев. В этой ситуации можно говорить об обобществлении прибыли, хоть и несправедливом, но есть.

Существующее законодательство, в том числе с изменениями, которые произошли недавно, благоприятная для концентрации земли, как с точки зрения арендной концентрации, так и с точки зрения концентрации земли за счет ее скупку. При этом, самым вероятным покупателем земли является ее арендатор.

Без разрешения арендатора (ст. 131, ч. 3 Земельного кодекса) собственник земли не может продать землю (закон №1423-IX, бывший законопроект №2194). Да и сама земля в аренде не привлекательна для ее покупке другим покупателем, чем арендатор по причине низкого дохода от нее в виде низкой арендной платы.

С учетом низкой аренды, арендатору выгоднее пользоваться землей, как объектом аренды, чем выкупать ее. Не говоря уже о том, чтобы покупать ее за кредитные средства. Поэтому процесс выкупа земли будет медленным, потому что арендаторам некуда спешить – им главное на своих условиях заблаговременно заставить владельцев земли перезаключить договоры аренды еще на долгие годы, что у них удается, ведь в стране существуют все законные и незаконные условия для этого.

Практически весь выкуп земли контролируют арендаторы, поэтому не будет никакого позитива от выкупа земли арендаторами – ни для собственников земли, ни для экономики страны, ни для общества.

Изменения, которые анонсировали в земельных отношениях и подают как земельную реформу, будут ухудшать ситуацию каждого украинца лично и страны в целом. Земля, как была сконцентрирована (арендная концентрация), так и будет оставаться сконцентрированной будет происходить перетекание от арендной концентрации земли до концентрации через скупку земли.

При таких изменениях одной концентрации на другую количество собственников земли будет постепенно уменьшаться, а вместе с этим будет снижаться уровень обобществления результатов от пользования землей и уровень заинтересованности и вовлеченности украинцев в экономику страны. Это отнюдь не будет способствовать восстановлению и развитию экономики страны, ее общественно-экономическому и общественно-политическому положению.

Результатом реформирования существующего будет концентрация земли, что не имеет ничего общего с ростом доходов существующих собственников земли, улучшения их социально-экономического состояния и членов их семей, и не даст никакого положительного социально-экономического эффекта, а наоборот – все ухудшит.

При развитии и углублении концентрации земли ограничено количество лиц будет иметь от земли практически всю прибыль, который, по классике экономики, как сконцентрирован прибыль, имеет низкую реализацию по развитию экономики и улучшению обще общественного благосостояния в стране и будет рожать кризисный разделение общества на классы.

Концентрация действует против миллионов в интересах кучки лиц, постоянно уменьшается. Концентрация-негативное общественно-экономическое явление, являющееся причиной негативных общественно-политических процессов и будет требовать общественной потребности в обобществленные Земли, которое будет достигаться национализацией или через национализацию.

Обобществление земли и вообще процессы обобществления – это уже неоднократные факты из общественно-экономическими событиями, в том числе, революциями.

Для избежания выхода из негативных ситуаций в стране, необходимо немедленно прекращать процесс скупки земли и отходить от арендных отношения в пользовании землей.

Вместе с этим необходимо обеспечить комплексные изменения, которые будут направлены на внедрение, развитие и стабильное функционирование форм самостоятельного хозяйствования собственников земли, как единого хозяйствования, что обеспечивает обобществление прибыли от земли, а с ним и все быстрые позитивные изменения в стране, которые бы хотел ощущать президент.

Стране необходим не рынок земли, а рыночные механизмы в земельных отношениях, которые, к сожалению, сейчас отсутствуют.

Самостоятельное хозяйствование на земле отвечает всем требованиям социального государства и имеет максимальный уровень обобществления, что является признаком развитости экономики страны, в частности, для примера, Германии, Дании, Швеции, Голландии и соседней Польши.

Для ускоренного ухода от арендных отношений и для реализации таких комплексных изменений, необходимо предоставить владельцам земли права прекращать договоры пользования землей по собственному волеизъявлению и осуществлять государственную политику по организации, обеспечению и развитию форм самостоятельного хозяйствования.

Также необходимо исключить любую концентрацию Земли через ее покупку, которая может быть ускорена вместе с предоставлением права владельцам земли прекращать договор аренды по собственному волеизъявлению.

Для реализации предложенных механизмов для приобретения земельной реформой действенности и эффективности, необходимо провести законодательные изменения и на основании этих изменений реализовывать государственную политику по осуществлению земельной реформы по обновленной программе.

Первичная концепция сути и основных законодательных изменений относительно ускоренного перехода к самостоятельному хозяйствованию уже заложена в проекте закона №3208 “о прогрессивных земельных отношениях”.

Единственным правильным направлением земельной реформы должен стать переход к самостоятельному хозяйствованию, увеличение доходов от земли у ее владельцев и формирование перспективы для восстановления и развития животноводства и переработки.

Бесспорно правильной формой организации самостоятельного хозяйствования являются общества собственников земли (ТВС).

Описаны процессы, предложенные изменения и механизмы, кроме научной разработки, уже имеют и практическую реализацию.