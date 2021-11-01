Основатель Компьютерной Академии «Шаг», доктор педагогических наук Дмитрий Корчевский заявил, что в IT индустрии есть спрос на украинских специалистов, и эта тенденция в ближайшее время сохранится.

Об этом он рассказал в программе Тараса Загороднего «Знай наших!».

«Украинские айтишники котируются в мире, у них высокие рейты, с ними приятно работать, у них базовое образование достаточно хорошее. Индустрия готова вырасти в два раза, но не на чем. Не хватает людей. Многие выпускники школ почему-то до сих пор рассматривают экономические, юридические специальности. Все понимают, что нет такого количества работы и потолок, который есть, не даст им возможности много зарабатывать. IT в этом плане – единственная индустрия, которая не имеет потолка. Ты сможешь заработать столько, сколько сможешь заработать. Зарплаты в десятки раз выше, чем средние по стране», - отмечает он.

Да, требуется учиться и тратить время. Не получится, как в Тик-Токе, собирать подписчиком только тем, что ты улыбаешься или кривляешься на камеру. Но это перспективная профессия, которая будет кормить всю жизнь.

«По всему миру растет количество компаний, которые нуждаются в специалистах. Программисты уже на несколько поколений вперед обеспечены работой. Но IT – это не только программисты. Это и дизайнеры, и специалисты по кибербезопасности, и проджэкт-менеджеры, и тестировщики. Есть огромное количество сопровождающих специальностей. Если даже у вас гуманитарное образование, вы тоже найдете свое место в IT индустрии. Дизайн – это невероятные возможности для реализации любой своей идеи: начиная от полиграфии, рекламы, заканчивая видеомейкерством, созданием трехмерных миров, персонажей, спецэффектов. Киноиндустрия просто взрывается. Сериал «Игра в кальмара» из девяти серий оценен в 990 миллионов долларов», - говорит Корчевский.

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Ранее Politeka писала, что Дмитрий Корчевский рассказал, как цифровой мир влияет на образ жизни людей.

Также Politeka писала, что Антон Кучухидзе объяснил логику законодательного регулирования игорного бизнеса в Украине.