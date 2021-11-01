Политолог и советник по связям с общественностью и госорганами Оксана Белякова прокомментировала вероятность перемен в государственном устройстве Украины в ближайшем будущем.

Своё мнение она высказала в эфире программы «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Власти теперь спешить некуда. Ведь секретарь СНБО Алексей Данилов уже анонсировал изменение процедуры избрания главы государства. Если теперь президента будет избирать парламент, то угадайте, кого он изберёт. Сама я об этом говорила ещё в 2019 году, когда только появилось монобольшинство. А меня тогда спрашивали, хорошо ли я себя чувствую. Но теперь мы уже фактически входим в новый период. К тому же из-за карантина Верховная Рада может перейти на онлайн-голосование. Теперь легко будет собрать конституционное большинство за то, чтобы президент избирался парламентом», - считает политолог.

Она также прокомментировала причины, которыми обусловлено такое положение дел.

«Украинский народ любит ждать очередного Мессию. Социологи объясняют, почему у президента такой большой рейтинг: потому что никого другого нет», - отмечает Оксана Белякова.

Ранее Politeka сообщала, что, по мнению политического аналитика Руслана Бизяева, переход к избранию президента парламентом выглядит нереальным.

Также Politeka сообщает, что политолог Алексей Якубин считает введение в Украине президентской республики никому не нужным.



