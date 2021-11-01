Кандидат политических наук Ярослав Телешун рассказал, почему в Украине и мире процедура импичмента президента является практически невозможной к выполнению.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Упростили процедуру возбуждения уголовного дела в отношении народного депутата и уголовное дело открывается по инициативе Генерального прокурора. То есть стала несколько измененная и упрощенная процедура», - сообщил он.

Телешун сказал, что насчет импичмента президенту, то тут опять же Верховная Рада несколько уточнила процедуру, приняв закон. Несмотря на то, что процедура стала несколько понятнее, уверен он, реальность ее выполнения осталась почти невозможной.

«То есть гипотетически процедура импичмента президента есть, но реально воплотить ее на практике будет очень тяжело. Но хочу отметить, что это не только практика собственно Украины. Если мы посмотрим опыт других стран, то процедура импичмента очень редко используется. Вот, например, в США до момента президентства Дональда Трампа, потому что по нему начинали дважды процедуру импичмента, трижды применялась процедура импичмента, которая не была доведена до логического завершения», - резюмировал он.

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