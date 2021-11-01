Основатель Компьютерной Академии «Шаг», доктор педагогических наук Дмитрий Корчевский рассказал, как IT индустрия влияет на уровень развития стран.

Об этом он рассказал в программе Тараса Загороднего «Знай наших!».

По его словам, Украина сегодня предоставляет не продукт, а сырье в виде высококлассных специалистов.

«Программисты – это украинская нефть, мы ее экспортируем по всему миру. Мы поставляем людей для мировой индустрии. Многие компании – это аутсорс-компании, которые делают людей, создающих продукты в других странах. С одной стороны, это хорошо, потому что индустрия растет, как на дрожжах. Существует колоссальный спрос на специалистов. На сегодня зарплаты айтишников, и так большие, выросли еще в два раза. При этом посмотреть на Израиль, Эстонию: маленькие страны, не такое большое количество специалистов. Но они создают продукты, и продукты уже потребляются по всему миру», - говорит он.

Корчевский привел в пример компанию Uber, которая стоит миллиарды долларов, а платит налоги в Эстонии. В Израиле самое большое количество стартапов в мире, и количество «единорогов» - компаний, которые стоят больше миллиарда.

«Это, безусловно, приносит доходы в саму страны. Стартапы вкладывают в образование, образование генерирует в продукт, продукт продается по всему миру, налоги остаются в стране. Вот эта цепочка у нас пока еще разорвана и не работает. Потому что мы не производим продукты, мы производим людей – сырье, из которого другие страны делают продукты», - заключает Корчевский.

Он считает, что Украина имеет перспективы для того, чтобы взращивать своих «единорогов» в IT.

Ранее Politeka писала, что Дмитрий Корчевский рассказал, как цифровой мир влияет на образ жизни людей.

Также Politeka писала, что Антон Кучухидзе объяснил логику законодательного регулирования игорного бизнеса в Украине.



