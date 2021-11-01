Политолог Оксана Белякова рассказала, как бы выглядел Майдан для тех, кто сделал прививку против коронавирусной болезни COVID-19, если бы им разрешили митинговать.
Об этом она сказала в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24”
“Может быть разрешат Майдан вакцинированных? То есть человек будет через турникет проходить, у него сканируют замечательный его QR-код, он заходит на Майдан и “майданиться” сколько угодно. И это тоже преимущество. И тогда у нас получается провакцинальная кампания: хочешь митинговать – сделай себе прививку. Желательно сразу две”, - сказала Оксана Белякова.
Она отметила, что уже не первый год в Украине демонстрируется, что не каждый отдельно взятый человек решает, какой будет политическая и экономическая повестка дня.
“Забота наших руководителей – это не забота о благе нации. Потому что, допустим, та же Польша сделала максимально, чтобы вакцинированных было такое количество, которое позволяет каким-то образом экономике и общему состоянию в государстве находится в плюсе. А тут фактически получается ситуация, что абсолютно не аргумент – давайте мы все закроем. Мы все закроем для вот тех внизу, а для вот этих вверху и так все будет открыто. Поэтому им абсолютно не болит то, что этой вакцинации нет”, - добавила Белякова.
Счастливую Софию Ротару в окружении родных засняли с младенцем на руках: "Из роддома..."
Дикусар из «Танців з зірками» поразил трюками на пилоне, кадры уже в сети: «Это просто разрыв»
Оборвалась жизнь известного актера-красавчика, ему было всего 49: "Очень жаль"
Осадчая покинула Украину, оставив 2-месячного сына на Горбунова: неожиданные кадры
Последние минуты жизни нардепа Полякова попали на видео: что раскрыли кадры
Как сообщала Politeka, Анатолий Якименко отметил, что для создания искусственного коллективного иммунитета нужен завершенный цикл вакцинации.
Также Politeka сообщала, что Владислав Дзивидзинский заявил, что нельзя исключать ротации даже в верхушке правительства.