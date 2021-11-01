Политолог Оксана Белякова рассказала, как бы выглядел Майдан для тех, кто сделал прививку против коронавирусной болезни COVID-19, если бы им разрешили митинговать.

Об этом она сказала в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24”

“Может быть разрешат Майдан вакцинированных? То есть человек будет через турникет проходить, у него сканируют замечательный его QR-код, он заходит на Майдан и “майданиться” сколько угодно. И это тоже преимущество. И тогда у нас получается провакцинальная кампания: хочешь митинговать – сделай себе прививку. Желательно сразу две”, - сказала Оксана Белякова.

Она отметила, что уже не первый год в Украине демонстрируется, что не каждый отдельно взятый человек решает, какой будет политическая и экономическая повестка дня.

“Забота наших руководителей – это не забота о благе нации. Потому что, допустим, та же Польша сделала максимально, чтобы вакцинированных было такое количество, которое позволяет каким-то образом экономике и общему состоянию в государстве находится в плюсе. А тут фактически получается ситуация, что абсолютно не аргумент – давайте мы все закроем. Мы все закроем для вот тех внизу, а для вот этих вверху и так все будет открыто. Поэтому им абсолютно не болит то, что этой вакцинации нет”, - добавила Белякова.

Как сообщала Politeka, Анатолий Якименко отметил, что для создания искусственного коллективного иммунитета нужен завершенный цикл вакцинации.

Также Politeka сообщала, что Владислав Дзивидзинский заявил, что нельзя исключать ротации даже в верхушке правительства.



