Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий рассказал о нарушениях на участках во время выборов в округе 197 в Черкасской области.
Об этом он сообщил в своем Telegram.
«Как и ожидалось, выборы в Черкасской области не обходятся без нарушений закона. Только за первые четыре часа работы избирательных участков независимые наблюдатели зафиксировали десятки нарушений: подвоз на участки, незаконная агитация, голосование без документов и по фиктивным паспортам, фотографирование бюллетеней и отдельных избирателей», - отметил Билецкий
На сайте Национального Корпуса отмечено, что во время избирательной кампании в округе 197 единый кандидат от Национального Корпуса ветеран Дмитрий Кухарчук находился в СИЗО.
«Команда новых лиц действует по старым методам и использует админресурс по полной», - подчеркнул Билецкий.
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