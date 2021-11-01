Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий рассказал о нарушениях на участках во время выборов в округе 197 в Черкасской области.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

«Как и ожидалось, выборы в Черкасской области не обходятся без нарушений закона. Только за первые четыре часа работы избирательных участков независимые наблюдатели зафиксировали десятки нарушений: подвоз на участки, незаконная агитация, голосование без документов и по фиктивным паспортам, фотографирование бюллетеней и отдельных избирателей», - отметил Билецкий

На сайте Национального Корпуса отмечено, что во время избирательной кампании в округе 197 единый кандидат от Национального Корпуса ветеран Дмитрий Кухарчук находился в СИЗО.

«Команда новых лиц действует по старым методам и использует админресурс по полной», - подчеркнул Билецкий.

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