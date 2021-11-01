Основательница проекта «Украина без мусора» Евгения Аратовская рассказала о национальной стратегии обращения с отходами в Украине.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой.

«Национальная стратегия обращения с отходами у нас есть. Это очень качественный документ для того, чтобы перейти к рамочным законам об управлении отходами. Но, к сожалению, с ним очень было много сложностей. Его несколько раз подавали и от министерства, а позднее его подали от депутатов. С законом про управление отходами связан большой коррупционный скандал с одним депутатом, которого выслеживали НАБУ и СБУ», - сообщила она.

Аратовская сказала, что до сих пор с этим законом ясности нет, он прошел первое чтение и готовится ко второму чтению. Но все еще никто не видел версию отработанного закона, подчеркнула она, и никто не понимает, где и почему застрял этот закон. Нет времени долго ждать принятия этого закона, считает она, потому что стратегия прописано до 2030 года, а закона до сих пор нет, чтобы начать реализовывать эту стратегию.

«Плюс у общин есть национальные планы, которые они должны реализовывать, но они не могут этого сделать, потому что у них нет доступных инструментов. А все эти инструменты отражены в законе о расширенной ответственности производителя, об ответственности людей за сортировку мусора. И пока нет закона об управлении отходами, мы не можем никуда двигаться. Это все будут пока местные локальные инициативы, которые не профинансированы и проголосуют ли депутаты для того, чтобы выделить на это бюджет - вопрос риторический», - резюмировала она.

Как сообщала Politeka, Аратовская рассказала, нужно ли наказывать производителей, которые производят неразлагающиеся тары.

Также Politeka писала о том, что экологи призвали власти принять за основу проект закона о промышленных выбросах №6004-1.



