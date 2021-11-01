Актриса, писатель и общественный деятель Снежана Егорова рассказала, почему людям из искусства некомфортно в креслах политиков, и перестроился ли президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом она сказала в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым.

“Артист – это обслуживающий персонал. При любых ситуациях. Это король и шут. Власть и развлечение всегда идут рука об руку. От качества шута зависит качество короля… Точно также себя сейчас чувствует Владимир Зеленский в этой ипостаси. Он не перестроился. Невозможно. Он так скроен”, - сказала Снежана Егорова.

Она отметила, что люди искусства чувствуют себя некомфортно в кресле политика, поскольку они не готовы умереть за свое дело.

“А политики профессиональные готовы. Они знают, что они могут умереть в любой момент. Безусловно, они ищут способы и возможности для того, чтобы это произошло как можно позже. А в идеале – никогда. Но они знают, что они идут и садятся в это пыточное кресло. И у них есть эта выдержка, перспектива, взгляд через пространство… Артист не может остановиться. Если у него сейчас родилась шутка, и он понимает, что она офигенная, что это будет алле-оп, он все равно ее скажет. Он будет понимать, что нет, нельзя, но он все равно ее скажет”, - добавила Егорова.

По ее словам, у артистов нет терпения, и все должно быть напоказ.

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