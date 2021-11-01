Председатель правления Всеукраинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк рассказал, что проблему с парковкой и пробками в Киеве пытаются решить наугад.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «in. KYIV» с блогером Екатериной Павловой.

«Во дворах, где живут люди, в последнюю очередь нужно начинать платную парковку. Весь мир начинает это с центра города, где самое большое скопление деловой активности и офисов. Все страны мира начинают освобождать машины из центра, а у нас хотят сделать платную парковку во дворах по всему Киеву. Я не понимаю, как это можно будет проконтролировать, чья машина припаркована. И даже если такое введут, я считаю, что проконтролировать это будет невозможно», - подчеркнул он.

Антонюк сказал, что власти считают, что очень много граждан ставят машины во дворах и город ничего из этого не получает. Но такие попытки власти выглядят не как решение проблемы парковки в Киеве, подчеркнул он, а как заработать на этой проблеме.

«В Киеве должно быть введено жесткое и высокое наказание за превышение скорости и неправильную парковку, такие штрафы как есть сейчас - это не штрафы. Они должны быть в десять раз больше, потому что у участников дорожного движения особенно на дорогих авто такие штрафы как сейчас абсолютно не пугают. Штрафы должны быть высокими, потому что без штрафов человек может прожить, человек не может прожить без еды и воды. И нормальные страны начинают с того, что вводят очень большие штрафы за нарушения. У нас, к сожалению, сейчас нет четкой руки, правил и четкого наказания, а мы сами по себе киевляне без этого не выплывем», - резюмировал он.

Как сообщает Politeka ранее, «Вся зарплата за абонемент на парковку»: адвокат раскритиковал нововведения от КГГА.

Также Politeka сообщала, что адвокат Салалайко рассказывал о платных парковках в Киеве: «Так категорически нельзя поступать в правовом государстве».



