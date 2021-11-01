На сайте электронных петиций Киева появилось предложение от горожан о том, чтобы ученики младшей школы могли снова ходить в школы, а не сидели на дистанционном обучении.

Автор предложения отмечает, что ученики 1-4 классов должны учится в школе, даже если в городе объявлена "красная" зона". Главное условие для этого - полная вакцинация всех сотрудников учебного заведения.

"Родители школьников вынуждены работать, и большинство из них не имеют возможности взять оплачиваемый отпуск на период закрытия школ, не имеют няни или бабушки в помощь", - написано в петиции.

Вместе с тем киевляне понимают, что оставлять маленьких детей дома без присмотра - довольно рискованно. Поэтому перед ними стоит выбор - сидеть дома и остаться без денег или оставить 6-10-летних детей одних, подвергая их и себя опасности.

"Ни один из этих вариантов неприемлем как для каждой семьи, так и для экономики города.", — пишет автор.

В связи с этим киевляне собирают подписи за продолжение обучения детей в школах, несмотря на "красную" зону, при условии, что все работники школы вакцинированы.



