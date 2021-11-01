Актриса и телеведущая Снежана Егорова рассказала о том, согласилась ли бы она, подобно многим другим звёздам украинского шоу-бизнеса, начать свой путь в большую политику.

Её слова прозвучали в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

«Не скрою, мне поступали предложения баллотироваться, а в последнее время – очень часто. При этом раньше таких предложений не было, да я и сама никак не рассматривала свою жизнь в политическом поле. Я знакома со всеми политиками, но всегда понимала, что они одно, а мы, артисты – другое. Но затем произошла синергия, и стало ясно, что это вовсе не два разных полюса. Однако в Верховной Раде быть очень некомфортно, сами депутаты хотят поскорее сбежать оттуда», - рассказывает гостья программы.

По её словам, в здании парламента постоянно ощущается давление.

«Но меня не пугает, скажем так, место проведения праздника. Но ведь и задача такая не стоит. Во власть не заходят демиурги, которые что-то строят и формируют. Туда заходят барыги – извините, но другого слова нет. И каждый что-то отпиливает от остатков того, что было. А я не хочу в этом участвовать», - заключает Снежана Егорова.

Как сообщает Politeka, ранее она прокомментировала разницу между экранным персонажем и человеком, который стоит за ним.

Также Politeka сообщала, что Егорова рассказала о том, как меняются персонажи в украинской политике.



