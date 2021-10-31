Агрессивный штамм коронавируса Дельта быстрее поражает легкие и вызывает серьезные осложнения у инфицированных. Высокий уровень госпитализации среди больных и острая потребность в кислородной терапии – отличительные черты четвертой волны пандемии в Украине. Врачи подчеркивают: в таких условиях крайне важно обеспечивать стабильные поставки медицинского кислорода в больницы.
Свой существенный вклад в спасение жизней делают металлурги: предприятия Группы Метинвест ежесуточно отгружают до 80 тонн медицинского кислорода. Об этом в прямом эфире «Украина 24» заявил генеральный директор комбината «Запорожсталь» Группы Метинвест Александр Мироненко, пишет metinvest.media.
- Мы не можем стоять в стороне от общей ситуации, которая сейчас сложилась в стране, поэтому сразу же и Фонд Рината Ахметова, и предприятия Группы Метинвест, в которую входит комбинат «Запорожсталь», откликнулись на зов о помощи медиков и начали передавать кислород. На данный момент мы суммарно ежесуточно отгружаем до 80 тонн кислорода, и этот темп планируем выдерживать столько, сколько потребуется для полного обеспечения больниц, – подчеркнул Александр МИРОНЕНКО.
По его словам, чистота кислорода производства «Запорожстали» составляет 99,7%, что позволяет использовать его в качестве медицинского лекарственного средства. Высокое качество кислорода «Запорожстали» подтверждено регистрационным свидетельством Министерства здравоохранения Украины на производство жидкого кислорода для использования его в качестве медицинского лекарственного средства, выданным предприятию в начале апреля текущего года.
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- Медицинский кислород высокого качества металлурги Метинвеста бесплатно отправляют в больницы Запорожской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Донецкой, Житомирской, Хмельницкой областей. Все больницы, которые обращаются с просьбой о кислороде – получают его в полной мере, для нас это крайне важно, – акцентировал топ-менеджер предприятия.
Сейчас Группа Метинвест совместно с Министерство охраны здоровья разрабатывают планы поставок кислорода на ближайшие два месяца.