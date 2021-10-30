Болезнь является не только следствием греха, но может быть «инструментом» Божественной воли к человеку.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом глава Синодального отдела по вопросам здравоохранения и пастырской опеки Украинской Православной Церкви митрополит Филарет (Кучеров) сказал в своем докладе на XVI украинском форуме по врожденным порокам сердца.

«Каждый ребенок приходит в этот мир через любовь мужа и жены. Родительство является основой роста ребенка как физически, так и духовно. Поскольку, семья-единый организм, поэтому болезнь одного касается всех родственников. Болезнь ребенка приносит в семейную атмосферу беспокойство, страх, стресс, непонимание. В лечении болезни ребенка важно не только выбрать правильную медицинскую тактику, но проводить комплексную духовную работу со всей семьей», - считает архиерей.

Он подчеркнул, что между родителями и детьми особая взаимная духовная связь.

«Недаром после заповедей любви и верности к Богу, идет заповедь о почитании родителей. Современные генетические исследования, педагогические теории семейного воспитания подтверждают нам эту своеобразную тайную духовную связь между родителями и детьми. В духовной сфере это единство открывается в определенном общении, в «эстафете духовной жизни», по которой хорошее и плохое наследуется через поколение. Родители своей жизнью передают детям понимание Божественного бытия, но конечно, при условии, если они сами этим живут», - продолжил владыка.

По словам митрополита, греховная жизнь родителей способна наполнять склонностью к греховности своих детей.

Владыка привел слова доктора медицинских наук, протоиерея Сергия Філомонова, который отмечает: «Если мама и папа чувствуют, что они находятся в паническом состоянии, то нужно остановиться. Подойти к иконе. Собраться духом. Помолиться. Потом тихо, спокойно продолжать свои дела. Потому, что эта суета не принесет ничего, кроме расстройств у ребенка».

"Сбалансированность эмоционального состояния родителей непосредственно через духовную связь влияют на ребенка. Духовная атмосфера семьи напрямую влияет на жизнь ребенка. Если в семейном быту присутствует греховная склонность, этот грех отражается непосредственно на ребенке. И не потому, что «Бог наказывает» (как часто трактуем болезнь), а по причине, что родители «ломают» идеальную духовную систему. Греховность - это не просто явление, а инструмент, которым человек способен выстраивать свое существование в мире. А через духовную связь ребенка и родителей, часто греховность родителей разрушает Детский мир», - пояснил иерарх УПЦ.

Склонность родителей к греховной жизни порождают болезненность своих детей, подчеркнул он.

«Нездоровый образ жизни родителей несет в себе угрозу заболевания детей. Возвращение человека к Богу, конечно не дает моментального исцеления, хоть и не исключает его, как чудо. Человеческое примирение с Отцом Небесным открывает для человека возможности восприятия болезни как момента совершенствования своей жизни в Боге. Осознавая духовную общность между родителями и детьми, родителям следует найти корень своей греховности, искоренить грех из своей жизни. В таком случае духовного исцеления нуждается вся семья. В момент духовного пробуждения меняется мировосприятие, и болезнь превращает нашу жизнь в момент встречи с Христом», - продолжил глава Синодального отдела по вопросам здравоохранения и пастырской опеки.

Далее владыка привел рассказ из Евангелия от Иоанна о встрече Христа и апостолов с человеком, который от рождения была слепой. Апостолы логически спрашивают у Иисуса о происхождении болезни, прямо связывая ее с грехами этого мужа или его родителей. В ответ Христос, утверждает: «Ни он не согрешил, ни его родители, но чтобы на нем явились дела Божии» (Ин. 9:3). А, следовательно, вывод, что болезнь является не только следствием греха, но может служить «инструментом» Божественной воли по отношению к человеку. Болезнь способна менять человека. Что происходит, когда евангельский слепой встречает Христа? Он меняет свое восприятие мира, он прозревает. Но следует заметить, что условием прозрения было послушание: принятие воли Божией в отношении себя. Господь не сразу его исцелил, а сделав грязиво, наложил ему его на глаза и велел пойти умыться в Силоамской купели. Что это? Очевидно, что ничто иное, как путь изменения человека, путь уверования и доверия», - напомнил он.

"Важным моментом в этом является то, что такой подход могут сформировать только верующие родители. Жизненный опыт родители передают своим детям. Родительским примером формируются будущие поколения. Для ребенка является крайне важным фатором формирования личности пример родительской любви между собой. В таком ракурсе, болезнь воспринимается христианином, не как наказание за определенные погрешности, а как возможность действующей смены человека на встречу с живым Христом. Встреча с Богом делает невозможным отчаяние, а наоборот, открывает перед человеком новые горизонты надежды, доверия и любви», - подытожил митрополит Филарет.