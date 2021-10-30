Священный Синод РПЦ принял решение во всех епархиях 30 октября совершать поминальные службы в память о жертвах репрессий.

Об этом рассказал заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва.

«Еще в 2011 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви принял документ, в котором говорилось, что нужно не только совершать память новомучеников, но и вспоминать всех невинных жертв репрессий. За прошедшие годы устоялись определенные традиции, связанные с сохранением памяти этих людей. К ним относится и традиционная акция в Бутово. Все это было систематизировано Священным Синодом, чтобы во всех епархиях происходили поминальные службы, определенным образом происходила память жертв репрессий. То есть в отдельных местах что-то зародилось спонтанно или по инициативе определенных архиереев, священников, мирян, а в конце концов это было собрано, суммировано и предложено уже всей Церкви как пособие к действию. Такой нормальный порядок в церкви", - пояснил епископ Савва.

Владыка отметил, что совершаются заупокойные богослужения по православным, «а во внебогослужебном порядке, как, например, во время чтения имен расстрелянных на Бутовском полигоне нет никакого различения по религиозному или иному признаку - перечисляются все известные имена».

На вопрос, можно ли помолиться за всех, а не только за православных, архиерей ответил, что «в чинопоследовании заупокойного богослужения Церковь молится о том, чтобы людей, которые веровали в Христа, Он принял в Свое Царство».

«За тех людей, которые при жизни не веровали в Христа, не приняли решение стать членами Его Церкви, мы не можем решать. Как Господь с ними поступит, как будет решена их судьба, мы знать не можем. Это касается того, о чем Церковь не учит: мы не знаем, каким именно образом Господь будет совершать в Своем Царстве с людьми нравственной жизни, которые были при этом атеистами. А молитва - это, в частности, некое свидетельство о том, что нам дано знать», - пояснил заместитель управляющего делами Московской Патриархии.

Как сообщалось ранее, в 2021 году 30 октября в Русской Православной Церкви впервые проходят заупокойные богослужения за всех православных христиан, которые безвинно убиты или невинно находились в заключении в годы советской власти. Поминальные службы проходят по решению Священного Синода от 23-24 сентября 2021 года.