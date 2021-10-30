Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что полиция заказала фальшивые COVID-сертификаты на имя Савика Шустера, чтобы разоблачить мошенников.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает Департамент коммуникации МВД Украины, пишет znaj.ua.

"Два поддельных документа для Савика Шустера. Принес на эфир копии фейкового ПЦР-теста и сертификата вакцинации, которые демонстрируют отклонение дельцов от моральных ориентиров. Савик вел эфир из Италии и не смог добраться до Украины, потому что получил положительный тест на коронавирус. А правоохранители, в рамках контрольной закупки, смогли купить ему отрицательный тест да еще и сертификат прививки. Конечно, все, кто это сделал, в тот же день были идентифицированы и арестованы. Удивляет, как ловкачей не остановило хотя бы известное имя журналиста. Уже не говоря, что выбор как будто очевиден: либо получить 250 евро за подделки или возможность получить 6 лет тюрьмы. Грозит неволя и врачам, которые стали друзьями мошенников", - заявил первый заместитель.

Евгений Енин отметил, что все, кто хочет получить такие поддельные сертификаты и тесты, должны помнить: только за неделю открыто 100 уголовных производств.

Также постоянно работают более 1200 мониторинговых мобильных групп, которые проверяют COVID-документы на подлинность. Постоянно ведется поиск дельцов и их заказчиков по всем форумам, чатам, закрытым группам, отметил первый заместитель министра внутренних дел.