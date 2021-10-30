На онлайн-аукцион выставлен один из крупнейших объектов малой приватизации в Киеве – единый имущественный комплекс государственного предприятия «Электронмаш», который расположен на Кольцевой дороге, 4.
Общая площадь объекта приватизации – 110 668,29 м2, сообщается на сайте Фонда госимущества.
В состав актива входят:
- 37 единиц недвижимого имущества (в частности корпуса завода, склады, котельные, столовую и базу отдыха на Черниговщине);
- 3 земельных участка;
- 7 объектов переданных в аренду.
Стартовая цена составляет 66 741 200 грн.
Основным видом деятельности предприятия является производство компьютеров и периферийного оборудования, в том числе экспортной продукции: электродвигателей, генераторов и трансформаторов. По состоянию на 30 июня 2021 года работает 139 человек.
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Государственное предприятие «Электронмаш» было создано на базе завода электронных вычислительных и управляющих машин (завода ВУМ) еще в 1965 году. Когда-то Киевский "Электронмаш", действительно, был одним из самых мощных предприятий по производству электронно-вычислительных машин. Здесь, в частности, разрабатывали первые персональные компьютеры. Сегодня от постсоветского промышленного гиганта остались полупустые стены и заброшенная территория на окраине Киева в Святошинском районе города). Приватизация способна изменить ситуацию и является возможностью восстановления этой территории и развития экономики столицы.
Онлайн-аукцион состоится уже 12 ноября.
Заявки для участия в электронном аукционе с условиями принимаются до 11 ноября.