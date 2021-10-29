Политтехнолог, историк и публицист Андрей Демартино считает, что сейчас крымский политикум и значительная часть населения Крыма не более пророссийская, чем была до временной российской оккупации полуострова 2014 года.

Об этом он рассказал в программе Андреаса Умланда «Политическая украинистика».

«Политолог и экономист Андрей Клименко назвал крымских политиков «маклерская буржуазия», вопрос личного интереса для них играл колоссальное значение. Я думаю, что сегодня мало что изменилось. Поэтому выбор так называемой политический элиты Крыма – она ориентировалась на моменты своих бизнес-интересов сиюминутных. Многие из них, безусловно, выиграли от этой интеграции. Всему свое время», - отмечает он.

Вся процедура, которая проходила от снятия председателя Совета Министров Крыма Могилева, до назначения гауляйтером Аксенова, так называемый референдум – это не то что выходит за рамки правового поля.

«Это абсолютный фейк, абсолютная профанация, абсолютная имитация. Тут просто нет предмета разговора, потому что была декорация громадной потемкинской деревни, которую создали кремлевские политтехнологи. Они сидели там безвылазно на всех этапах, начиная с момента захвата здания Совета Министров Крыма и Верховного Совета Крыма. Это абсолютно политтехнологический проект, который не имел никакого отношения к какому-либо волеизъявлению крымчан», - констатирует Демартино.

Он также прокомментировал версию, почему после незаконного «референдума» в Крыму социологические опросы показали высокий процент пророссийских настроений у жителей полуострова, отмечает политтехнолог.

«Во-первых, надо посмотреть, кто эти исследования проводил, какое качество выборки, в каких условиях это проводилось, какими полями. Вернемся к моему тезису, что крымчане – это пластилин, который ориентируется на сильного», - говорит он.

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