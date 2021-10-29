Медицинский эксперт Анатолий Якименко рассказал о том, создаёт ли массовая вакцинация против коронавируса коллективный иммунитет, и какими обстоятельствами это обусловлено.

Свой комментарий он дал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«На основе планов главного санитарного врача нельзя создать коллективный иммунитет. Я имею в виду план вакцинации на следующий год. Для создания искусственного коллективного иммунитета нужен завершённый цикл вакцинации. А в нашем случае – есть у вакцинации начало, нет у вакцинации конца. И если строятся планы на следующий год, а потом – ещё на следующий, то это означает, что коллективного иммунитета нет. И дело не в том, что прошло ещё недостаточно времени, а в том, что для появления иммунитета необходимо сделать все полагающиеся прививки», - поясняет эксперт.

Главная проблема, по его словам, состоит в отсутствии ясности.

«Мы не знаем, когда цикл вакцинации будет закончен, а это – ключевой момент. Коллективный иммунитет достигнут в таких странах, как, например, Израиль, где вакцинированы уже все. Но даже там, после полного цикла вакцинации, люди болеют и даже умирают. Потому что COVID-19 – это респираторная инфекция, а при таких инфекциях коллективный иммунитет – фикция», - заключает Анатолий Якименко.

Как сообщает Politeka, ранее он заявлял, что сейчас в Украине борются с коронавирусом совершенно не так, как следует.

Также Politeka сообщала, что Якименко назвал последствия увеличения доли частной медицины.



